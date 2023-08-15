Что произошло за день 15 августа 2023 года в Москве

Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Новой Москве Фото: прокуратура Москвы

Из окна квартиры пятого этажа жилого дома на улице Центральная поселения Первомайское в Новой Москве выпал трехлетний ребенок. Мальчик оперся на москитную сетку, которая его не выдержала. В это время мама ребенка ненадолго оставила его одного.

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Кроме того, утром 15 августа злоумышленники отправили письмо с сообщением о минировании здания Большого театра. Сотрудников, которых на рабочем месте было немного, эвакуировали. Анонимное сообщение оказалось ложным.

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