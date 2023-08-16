Бетономешалка протаранила три легковушки на улице Стромынка в Москве

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установлений всех причин аварии Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Стромынка бетономешалка на высокой скорости протаранила три легковых автомобиля. В момент ДТП транспортные средства стояли на светофоре и ждали разрешающего сигнала, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что авария произошла утром в среду, 16 августа. Водитель фуры столкнулся с машиной такси, а затем протаранили еще два авто. В результате ДТП пострадала пассажирка такси, ее госпитализировали в больницу. Информация о состоянии девушки не уточняется.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установлений всех причин аварии. Виновника ДТП привлекут к ответственности. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что на Рязанском проспекте в Москве произошла смертельная авария. Водитель грузовика не справился с управлением, врезался в столб и погиб. На месте работали оперативные службы города.