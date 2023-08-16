Небольшая облачность и до +28 градусов ожидаются в Москве 16 августа

В столице началось потепление Фото: REUTERS

В Москве в среду, 16 августа, прогнозируется небольшая облачность, обойдется без дождей. Днем воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного повысится и составит 755 мм ртутного столба. В столице будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на четверг в городе также ожидается сухая и теплая погода. Столбики термометров покажут плюс 13-15 градусов. Ветер северо-западный, северный 4- 9 метров в секунду. Днем 17 августа в Москву придет новая волна жары – температура воздуха составит 27-29 градусов. Будет облачно, но без осадков.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Евгений Тишковец предупредил о жаре до +32 градусов в Москве 17 августа.