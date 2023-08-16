В Москве пресекли деятельность наркоторговцев, сбывающих марихуану в метро

По факту случившегося возбудили шесть уголовных дел Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители пресекли деятельность наркоторговцев, сбывающих марихуану через тайники-закладки в столичном метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники выращивали наркосодержащие растения, фасовали сырье и сбывали марихуану через закладки, в том числе в станциях столичной подземки. Для этих целей преступники арендовали две квартиры – улице Фабрициуса и в проезде Досфлота.

В нарколабораториях нашли сушильные аппараты, банковские карты, телефоны, химические реагенты, а также 3,5 кг марихуаны, 23 куста конопли. Запрещённые вещества изъяли. По факту случившегося возбудили шесть уголовных дел. Предполагаемого организатора и его четырех помощников арестовали. Еще одного злоумышленника отправили под домашний арест.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье накрыли нарколабораторию по производству мефедрона.