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НовостиПроисшествия16 августа 2023 8:51

В Москве пресекли деятельность наркоторговцев, сбывающих марихуану в метро

Правоохранители изъяли 3,5 кг марихуаны и 23 куста конопли
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
По факту случившегося возбудили шесть уголовных дел

По факту случившегося возбудили шесть уголовных дел

Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители пресекли деятельность наркоторговцев, сбывающих марихуану через тайники-закладки в столичном метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники выращивали наркосодержащие растения, фасовали сырье и сбывали марихуану через закладки, в том числе в станциях столичной подземки. Для этих целей преступники арендовали две квартиры – улице Фабрициуса и в проезде Досфлота.

В нарколабораториях нашли сушильные аппараты, банковские карты, телефоны, химические реагенты, а также 3,5 кг марихуаны, 23 куста конопли. Запрещённые вещества изъяли. По факту случившегося возбудили шесть уголовных дел. Предполагаемого организатора и его четырех помощников арестовали. Еще одного злоумышленника отправили под домашний арест.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье накрыли нарколабораторию по производству мефедрона.