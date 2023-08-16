Известные артисты и спортсмены проведут онлайн-экскурсии для участников проекта «Открой#Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В цеха московских фабрик и заводов можно заглянуть онлайн в рамках «Открой#Моспром» вместе со российскими знаменитостями - артистами, режиссерами, спортсменами и другими звездными гостями. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для участников проекта уже показали более 20 таких выпусков. Интерес к ним постоянно растёт.

«В этом году новый сезон звездного «Открой#Моспром» начнется в последний месяц лета, - отметил глава ведомства. - Первые экскурсии артисты кино и эстрады проведут по столичному ювелирному заводу «Эстет» и кондитерской фабрике «Красный октябрь».

В соцсетях (ВКонтакте и Одноклассники) и на сайте проекта уже можно опубликовано видео, с помощью которого гости попадут в ювелирную компанию вместе с певицей и автором песен Ольгой Серябкиной. Во время эфира покажут геммологов, занятых отбором и сортировкой камней для украшений. А еще ответят на вопрос, для чего нагревают сапфиры перед их установкой в изделия.

По столичной кондитерской фабрике 17 августа проведет виртуальную экскурсию актриса кино и телевидения Марина Федункив. Зрители узнают много интересного, например, откуда взялось название конфет «Птичье молоко», что нужно для изготовления шоколада «Аленка» и как делают вручную штучную продукцию.

Напомним, в проекте «Открой#Моспром» представлены десять направлений – очные и онлайн-экскурсии, виртуальные туры с участием артистов и спортсменов, квизы, фотовыставки и интерактивные экспозиции, концерты на промплощадках и многие другие события.