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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:38

Москвича приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство тети из-за участка

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В январе племенник подкараулил тетю и напал на нее с ножом

В январе племенник подкараулил тетю и напал на нее с ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве суд приговорил к 13 годам тюрьмы 34-летнегому мужчину, зарезавшего тетю из-за земельного участка. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в январе 2023 года на ул. Советской Армии. Мужчина подкараулил на лестничной клетке тетю и напал на нее с ножом. Он нанес родственнице 23 ножевых ранения.

Мотивом преступления стал земельный участок: он находился в равных долях у потерпевшей и обвиняемого, родственниками произошел конфликт из-за порядка пользования им. Женщина обратилась в суд.

Как сообщал KP.RU, В Мытищах мужчина удерживал в квартире бывшую девушку и избивал ее. По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали, в ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.