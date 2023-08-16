Собянин: Московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

«Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. Девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ имени Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице имени Сперанского. Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», – сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале

Взрыв рядом с АЗС в Махачкале произошел 14 августа. Погибли, по последним данным, 35 человек и 84 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Дагестане объявлен день траура.