Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 10:24

Собянин: Московские больницы приняли 16 пострадавших в результате ЧП на АЗС в Махачкале

Столичные врачи окажут необходимую помощь пострадавшим из Махачкалы, заверил мэр Москвы Сергей Собянин

«Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, из них трое детей. Девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ имени Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице имени Сперанского. Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», – сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале

Взрыв рядом с АЗС в Махачкале произошел 14 августа. Погибли, по последним данным, 35 человек и 84 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Дагестане объявлен день траура.