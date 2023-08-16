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НовостиПроисшествия16 августа 2023 10:28

Женщина-водитель сбила самокатчика на севере Москвы

Пострадавшего мужчину госпитализировали
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На улице Авиаконструктора Сухого произошло ДТП

На улице Авиаконструктора Сухого произошло ДТП

Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Авиаконструктора Сухого произошла авария: женщина-водитель сбила мужчину, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры днем в среду, 16 августа.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется. На месте ДТП работали оперативные службы города. Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль установлений все причин и обстоятельств случившегося.

Ранее KP.RU писал, что грузовик протаранил три легковых автомобиля на светофоре на востоке Москвы. В результате ДТП пострадала пассажирка такси, девушку доставили в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют детали произошедшего, организована процессуальная проверка. Виновника аварии привлекут к ответственности.