Женщина-водитель сбила самокатчика на севере Москвы

На улице Авиаконструктора Сухого произошло ДТП Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Авиаконструктора Сухого произошла авария: женщина-водитель сбила мужчину, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу на электросамокате, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры днем в среду, 16 августа.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, информация о его состоянии не уточняется. На месте ДТП работали оперативные службы города. Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль установлений все причин и обстоятельств случившегося.

Ранее KP.RU писал, что грузовик протаранил три легковых автомобиля на светофоре на востоке Москвы. В результате ДТП пострадала пассажирка такси, девушку доставили в медицинское учреждение. Правоохранители выясняют детали произошедшего, организована процессуальная проверка. Виновника аварии привлекут к ответственности.