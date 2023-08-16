Собянин: столичные больницы приняли 16 пострадавших после ЧП в Махачкале

Сегодня ночью из Махачкалы в Москву поступили 16 человек, Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву ночью 16 августа из Махачкалы поступили 16 пострадавших человек, трое из них – дети. Их направили в столичные больницы, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, девять пострадавших находятся в московских клиниках – институте Склифосовского, ГКБ им. Иноземцева, Боткинской больнице, ИИ детской неотложной хирургии и травматологии, а также в больнице им. Сперанского. Состояние шести пострадавших, в том числе двоих детей, оценивается как тяжелое. Медики оказывают людям медицинскую и психологическую помощь.

Ранее KP.RU писал, что 14 августа на автозаправке в Махачкале произошел взрыв, начался пожар. В результате ЧП пострадали более 60 человек, 12 человек погибли. На месте происшествия работали более 260 спасателей, 80 единиц техники, а также добровольцы. В соседних домах выбило окна, в некоторых домах до сих пор нет газа.