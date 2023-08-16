В столице построили еще три школы и четыре детсада благодаря городской программе МПТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о создаваемой по городской программе по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ) социальной инфраструктуре. С момента старта программы в 2020 году столичные власти оформили с инвесторами 50 соглашений. Они предполагают строительство около 100 различных сооружений. Среди них есть коммерческие, промышленные и социальные объекты.

«С начала текущего года разрешение на ввод в эксплуатацию получили семь объектов образования – три школы и четыре детских сада», – отметил заммэра.

Например, на северо-западе Москвы на улице Берзарина уже полностью готова частная школа на 800 мест. Благодаря проекту для жителей района дополнительно созданы 119 рабочих мест. Реализация еще двух проектов завершилась в Москворечье-Сабурово.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что Москва – один из крупнейших и самых развитых мегаполисов мира. В столице создается комфортная городская среда с удобной обстановкой для жизни, учебы, работы и творчества. При этом такая работа проводится не только в пределах исторического центра столицы, но и в новых округах. К примеру, в этом году в Новой Москве возвели четыре образовательных учреждения. Два из них - в поселении Сосенском, около деревни Николо-Хованское.

«Здесь введен в эксплуатацию детский сад на 220 воспитанников и школа на 1150 учащихся», – пояснил глава ведомства.

Столичным программа МПТ позволяет комплексно застраивать районы столицы. Участвующие в ней инвесторы получают частичное или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка под размещение жилья при условии дополнительных вложений в возведение здания с новыми рабочими местами. Программа постоянно дополняется и расширяется. В этом также задействован и бизнес. Застройщики могут оперативно завершить проект и воспользоваться в таком случае повышенной льготой.

В программе могут участвовать не только девелоперы, планирующие свои проекты, но и те, кто уже строит жилье в столице. Заявки принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.