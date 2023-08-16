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НовостиОбщество16 августа 2023 13:45

Собянин: Четыре улицы Москвы назовем в честь легенд «Спартака»

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что жители мегаполиса через систему электронных опросов «Активный гражданин» выбрали названия для улиц, бульваров и набережной в районе Покровское-Стрешнево

«Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин». Четыре улицы названо в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба «Спартак»: ул. Братьев Старостиных, ул. Константина Бескова, ул. Федора Черенкова, ул. Николая Озерова», – написал Сергей Собянин.

А в районе Тушинского аэрополя все названия связаны с полетной тематикой: ул. Виражная, ул. Спортивной Авиации, ул. Аэроклубная, ул. Пилотажная, Чкаловский и Небесный бульвары.

Еще два названия — ул. Летная и ул. Игоря Нетто — утверждены нормативно-правовыми актами Москвы.

«Проезд вдоль берега Москвы-реки теперь – Покровская набережная», – отметил градоначальник.