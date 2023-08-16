Собянин: Конкурс «Московские мастера – 2023» собрал около 20 тысяч участников

«Мы 25 раз провели конкурс (в этом году конкурс проводится 26 раз) вместе с Конфедерацией промышленников и предпринимателей, с профсоюзами Москвы, и, пожалуй, за все годы это самый масштабный и самый конкурентный конкурс, который преодолеть было чрезвычайно сложно, но вы победили. Поздравляю вас. Москва – город огромных возможностей, входит в пятерку экономически развитых городов мира, и, конечно, здесь есть возможности выбрать профессию, любую профессию и отрасль, начиная от кулинарии и заканчивая космонавтикой, получить любую специальность от слесаря до программиста», – сказал Сергей Собянин.

В Москве имеются огромные возможности для получения образования и совершенствования навыков в сфере, которая близка, подчеркнул Сергей Собянин.

«С безработицей тоже проблем нет – можно найти работу по душе. Но не всем это удается, потому что, чтобы стать мастером, чтобы не только получить специальность, но и достичь определенных высот, соответствовать тем требованиям, которые предъявляет Москва, конечно, нужно работать над собой, любить свою профессию, постоянно идти к совершенствованию, не стоять на месте, преодолевать конкуренцию среди ваших коллег, доказывать, что вы умеете больше, лучше. И, конечно, в этом сложности нашей столицы, нашего города, но тем не менее вы достойно проходите этот путь», – отметил градоначальник.

Москва достойно происходит испытания во многом благодаря тому, что в городе работают профессионалы, мужественные люди, убежден мэр.

«Когда говорят, что Москва лучший город земли, конечно, многие подразумевают парки, скверы, дороги, транспорт, театры и так далее. Но на самом деле Москва лучший город земли в первую очередь потому, что здесь живут такие замечательные люди, как вы. Хотел от имени москвичей поблагодарить вас за ваш труд, за ваши умения, за вашу любовь к профессии и Москве. Поздравляю с победой», – подчеркнул Сергей Собянин.

По сообщениям пресс-службы мэра и правительства Москвы, в этом году конкурс проводился по четырем десяткам профессиям. В состязаниях участвовали порядка 20 тысяч человек, которые представляют почти полторы тысячи компаний и организаций мегаполиса. Среди них есть и малые предприятия, и крупные бренды. Впервые были представлены такие профессии, как специалист по работе с молодежью и оператор дефектоскопной тележки.

КОНКРЕТНО

В 2023 году 123 специалиста стали победителями и призерами конкурса. Из них 41 мастер завоевал первое место, 82 – заняли вторые и третьи места.

Победители и призеры конкурса получают денежные гранты от правительства Москвы: за первое место – 300 тыс. руб.; за второе место – 200 тыс. руб.; за третье место – 150 тыс. руб.