Мумифицированное тело 79-летней пенсионерки нашли на юге Москвы

Причину смерти пожилой москвички установит судмедэкспертиза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в квартире на Бирюлевской улице (район Бирюлово Восточное) обнаружили мумифицированный труп 79-летней пенсионерки, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Уточняется, что вызов поступил от соседей. Правоохранители приехали на место и нашли в квартире останки пожилой женщины. Труп пролежал несколько месяцев, поэтому успел мумифицироваться. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Детали случившегося выясняются.

По данным «Известий», пенсионерка умерла около шести – восьми месяцев назад.

Ранее KP.RU писал, что в Москве нашли тело режиссера театра им. Вахтангова Светланы Джимбиновой. Труп частично мумифицировался. Как выяснилось, пожилая женщина скончалась еще в 2022 году.