Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 14:26

Мумифицированное тело 79-летней пенсионерки нашли на юге Москвы

Труп несколько месяцев пролежал в квартире
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Причину смерти пожилой москвички установит судмедэкспертиза

Причину смерти пожилой москвички установит судмедэкспертиза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в квартире на Бирюлевской улице (район Бирюлово Восточное) обнаружили мумифицированный труп 79-летней пенсионерки, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Уточняется, что вызов поступил от соседей. Правоохранители приехали на место и нашли в квартире останки пожилой женщины. Труп пролежал несколько месяцев, поэтому успел мумифицироваться. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Детали случившегося выясняются.

По данным «Известий», пенсионерка умерла около шести – восьми месяцев назад.

Ранее KP.RU писал, что в Москве нашли тело режиссера театра им. Вахтангова Светланы Джимбиновой. Труп частично мумифицировался. Как выяснилось, пожилая женщина скончалась еще в 2022 году.