Собянин: Тысячи москвичей работают на территории новых регионов

Около 45 тысяч москвичей сражаются в зоне спецоперации Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о бойца из Москвы, участвующих в специальной военной операции. По его словам, в зоне СВО сражаются порядка 45 тысяч москвичей, сообщает РИА Новости.

Собянин уточнил, что около 20 тысяч человек отправились в зону спецоперации по мобилизации, еще 20 тысяч человек - ушли по контракту и добровольцами.

«Я не знаю сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва вообще военный город, но я думаю, не меньше 5 тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — заявил он в рамках открытого диалога «Город для жизни» на Всероссийском форуме «Территория смыслов».

Собянин также отметил, что тысячи москвичей в настоящее время работают на территории новых регионов РФ, в частности в ДНР и ЛНР.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО) на территории Украины.