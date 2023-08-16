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НовостиПроисшествия16 августа 2023 16:33

Мужчину приговорили к 7 годам колонии за убийство знакомого в 2009 года

Злоумышленник задушил знакомого и сбросил его тело в коллектор в лесном массиве
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчина 14 лет назад задушил знакомого и сбросил его тело в коллектор

Мужчина 14 лет назад задушил знакомого и сбросил его тело в коллектор

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 42-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство знакомого, совершенное 14 лет назад, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, инцидент произошел в феврале 2009 года в квартире на Новощукинской улице. Между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил своего оппонента, а затем повалил на пол и задушил. После этого он завернул тело погибшего в покрывало, вывез в лесной массив и сбросил в коллектор.

Следователи и криминалисты проанализировали материалы дела, проверили собранные улики и задержали обвиняемого. В ходе допроса мужчина признал вину и рассказал, как совершил преступление.

Ранее KP.RU писал, что москвича приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство тети из-за земельного участка.