Амбассадором спартакиады «Моспром-2023» стал мастер спорта РФ по боксу Сослан Асбаров

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В российской столице в четвертый раз пройдет Спартакиада промышленников, студентов профильных вузов и колледжей "Моспром". В 2023 году ее амбассадором стал мастер спорта международного класса по боксу в полутяжелой весовой категории, чемпион лиги кулачных боев Hardcore FC, а также участник и победитель чемпионатов России и Европы Сослан Асбаров.

Как подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Владислав Овчинский, Сослан Асбаров - пример стойкости и воли к победе. Равняясь на него, участники "Моспрома" смогут добиться высоких результатов.

Перед стартом финальных отборочных соревнований 30 сентября в «Лужниках» Сослан Асбаров проведет мастер-класс по боевому искусству для всех желающих.

«Повышенный интерес работников промпредприятий к спорту поражает. Промышленники не только успевают выполнять план своей работы, но и подготовится к соревнованиям, на которых показывают высокие результаты. Спартакиада «Моспром» – отличная возможность для каждого проявить себя и стать ближе к коллегам со схожими интересами. Быть частью этого проекта огромная честь для меня», – подчеркнул Сослан Асбаров.

Тем временем, пока столичные промышленники уже борются за право состязаться на финальных играх, студены профильных вузов и колледжей столицы еще могут подать заявку на участие в отборочных соревнованиях, которые стартуют в сентябре. Всего промышленникам предстоит опробовать свои силы в бильярде, плавании, киберспорте, шахматах, легкой атлетике, баскетболе 3×3, волейболе, настольном теннисе, хоккее, футболе, дартсе и тэг-регби.

Напомним, что в мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия – 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Первые состязания прошли в 2019 году, и за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.