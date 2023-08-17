Приезжий украл мобильный телефон у пассажира столичного метро

Инцидент произошел на станции «Лермонтовский проспект» Фото: МВД Медиа

В Москве задержали безработного приезжего, подозреваемого в краже телефона у пассажира метро, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в вагоне поезда на станции метро «Лермонтовский проспект». Злоумышленник вырвал из рук пассажира смартфон, выбежал из вагона и скрылся. Потерпевший попытался догнать вора, но не смог. После этого мужчина обратился в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Похищенный телефон изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что москвичка продала квартиру, набрала кредитов и отдала все деньги мошенникам. Сумма материального ущерба превысила 18,6 млн рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.