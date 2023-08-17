Московские предприниматели смогут получить помощь в подборе вариантов адресного финансирования

Фото: ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Малому и среднему бизнесу в столице стало проще выбирать подходящие для себя меры финансовой поддержки. Теперь для предпринимателей проводятся персональные консультации с рекомендациями по привлечению средств. В этом им помогут эксперты ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Они адресно подберут финансовую по поддержку: субсидии, гранты, льготные кредиты, конкурсы и другие продукты и составят алгоритм действий для их получения. Желающие получить такую помощь могут оформить заявку на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru.

Как рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, в 2022 году городские субсидии и гранты получили 2,9 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Льготные кредиты оформили порядка восьми тысяч. Кроме того, поручительством Московского гарантийного фонда воспользовались 2,7 тысячи предприятий.

В этом году правительство Москвы подготовило новые меры поддержки. Среди них - кредиты по сниженной ставке для стартапов и технологических компаний и займы под залог интеллектуальной собственности.

Напомним, ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно воспользоваться ими.

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