Безбилетник разбил створки турникета на станции «Курская» в метро Москвы

Инцидент произошел на станции метро «Курская» Фото: прокуратура Москвы

В Московском метрополитене безбилетник разбил створки турнике. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье «Вандализм», сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции метро «Курская». 41-летний мужчина попытался пройти в метро без билета за другим пассажиром, но створки турникета перед ним закрылись. Разозлившись, он разбил одну их стеклянных створок. Детали случившегося выясняются. Сумма нанесенного материального ущерба не уточняется

Ранее KP.RU писал, что в приезжий выхватил из рук пассажира столичного метро смартфон. Потерпевший попытался догнать вора, но не смог и обратился в полицию. Подозреваемого задержали, против мужчины возбудили уголовное дело о грабеже. Фигурант находится под подпиской о невыезде.