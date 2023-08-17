Пассажир умер в столичном аэропорту «Внуково»

В аэропорту «Внуково» скончался пассажир Фото: "КП" Архив

В аэропорту «Внуково» скончался пассажир. Предположительно, причиной смерти 47-летнего мужчины стала сердечная недостаточность, сообщили KP.RU в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду, 16 августа. Сообщение о смерти гражданина зарегистрировали в зоне для маломобильных пассажиров. На место прибыли врачи. По словам медицинских работников, предположительной причиной смерти мужчины стала сердечная недостаточность. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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