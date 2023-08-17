Воду начали раздавать на автовокзалах и речных причалах Москвы из-за жары

В вечерний час пик воду предложат на Ярославском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москву вернулась аномальная жара. Бесплатную воду вновь начали раздавать на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и речных причалах, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, бутылку с водой можно получить на автовокзалах и автостанциях Саларьево, Северные Ворота, Южные Ворота, Центральный, Орехово, Варшавская. Кроме того, воду раздают на следующих причалах электросудов: Киевском, Трехгорном, Сити-Центральном, Сити-Багратион, Кутузовском и Сердце Столицы.

Воду также пассажирам предлагают на Казанском вокзале и на станциях Электрозаводская, Авиамоторная, Андроновка, Выхино. А вечером в час пик воду будут раздавать на Ярославском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах и на некоторых ж/д станциях.

Ранее KP.RU писал, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.