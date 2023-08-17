Сергунина: Столичные IT-стартапы представят экспертам и бизнесу в Индии

Фото: Пресс-служба ДПиИР

В IT-столице Индии - Бангалоре - с 17 по 19 августа проходит встреча участников альянса цифровых инноваций G20. Ежегодно мероприятие посещают эксперты, которые демонстрируют лучшие цифровые решения для развития экономики.

Нашу страну в этом году представят шесть стартапов. Они были отобраны Министерством экономического развития России совместно с Агентством инноваций Москвы и экспертами.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, половина представителей России - из Москвы.

"Все решения инновационны и при этом просты в использовании, что делает их привлекательными для потенциальных клиентов", - отметила Наталья Сергунина.

Например, платформа личных кабинетов для инвестиционных советников и финансовых консультантов помогает в вопросах безопасности, аналитики, отчетности, автоматизации и масштабирования бизнеса.

Сервис, разработанный для коллективного обучения в виртуальной реальности, позволит учителям организовывать занятия в VR-формате и взаимодействовать с цифровыми двойниками своих учеников. На уроке можно показать любой чертеж или формулу в виде объемной модели.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что развитие инновационного потенциала страны невозможно без поддержки технологических предпринимателей. Он подчеркнул, что мероприятия для стартапов, организованные в рамках международных форматов, — это отличная возможность для российских компаний показать себя и найти новые точки роста.

Участников выбирали по ряду критериев. Главное условие - реальный продукт, прошедший успешное тестирование и имеющий потенциал для развития на индийском рынке. Также стартап должен существовать не менее двух лет, иметь опытную команду, положительную финансовую историю и хорошую репутацию.