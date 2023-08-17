Собянин: с запуском МЦД-3 стоимость поездок снизится в 3,5 раза

Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, сократится в 1,5 раза интервал движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится в 3,5 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия нового диаметра. Он также отметил, что пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а интервал движения сократится в 1,5 раза.

По словам мэра, новый подвижной состав – «Иволга» и ЭП2Д – постепенно заменят старые поезда. В 2024 году 100% составов на этих линиях будут новыми.

Собянин добавил, что в будущем планируется строительство диаметра МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий», который свяжет Пушкино и Щелково. Также специалисты создадут систему высокоскоростных железнодорожных магистралей между Москвой и крупнейшими городами РФ.

Ранее KP.RU писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с запуском МЦД-3. Он напомнил, что проект улучшит транспортную доступность около 1 млн человек.