Собянин сообщил, что стоимость поездок с запуском МЦД-3 снизится до 3,5 раза

После запуска МЦД-3 цена билетов на сопоставимых маршрутах снизится до 3,5 раз. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ/Агентство «Москва».

МЦД-3 не только разгрузит столичную подземку и сделает поездки для многих пассажиров более комфортными, но и позволит снизить стоимость билетов. Об этом мэр Москвы Серей Собянин сообщил во время запуска третьего центрального диаметра. По его словам, после начала работы МЦД-3 цена билетов на сопоставимых маршрутах снизится до 3,5 раз.

«Пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест в два раза будет больше, сократится в 1,5 раза интервал движения, и стоимость поездок снизится до 3,5 раза, что, конечно, очень и очень немаловажно», – рассказал Сергей Собянин президенту России Владимиру Путину в ходе запуска движения поездов.

На МЦД-3 введена единая тарифная система наземного метро. Оплатить проезд пассажиры могут картой «Тройка» и другими привычными способами.

Как и на МЦД-1 и МЦД-2, на третьем диаметре действуют три тарифных зоны. Проезд в зоне «Центральная» (в нее входят станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы) стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 50 рублей. Таким образом, для пассажиров этой зоны стоимость поездок уменьшается до уровня метро.

Проезд на второй зоне «Пригород» (от Зеленограда до станции Левобережная и от Ипподрома до Люберец,) составляет 65 рублей. Для пассажиров этой зоны, в которую кроме Зеленограда входят еще и города Химки и Раменское, цена проезда поездок снижается ещё значительнее. Если раньше пассажиры отдавали до 180 рублей за одну поездку на электричке плюс 50 рублей за билет на метро, то теперь, после запуска МЦД-3, заплатить нужно будет только 65 рублей за весь маршрут. То есть максимальная экономия и составит обещанное мэром снижение до 3,5 раз за одну поездку.

Третья зона «Дальняя» проходит от Клина до Алабушево и от 88 км до Совхоза. Стоимость разовой поездки на ней составляет 65 рублей плюс еще 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».

При поездке из каждой зоны пассажиры, оплачивающие проезд картой «Тройка», смогут бесплатно пересаживаться в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.

По подсчетам экспертов, после запуска МЦД-3 жители Зеленограда смогут экономить на проезде до 67 тысяч рублей в год. А для жителей Москвы, передвигающихся в пределах «Центральной» зоны, экономия составит до 23 тысяч рублей в год.

Во время запуска Сергей Собянин также рассказал Владимиру Путину об обновлении поездов. По его словам, 70% подвижного состава на МЦД-3 – это новые поезда «Иволга» и ЭП2Д.

«Вы посмотрели только что поезда "Иволга". Постепенно они приходят на замену старого подвижного состава и во время пуска 70% подвижного состава в этих направлениях будет новыми – это "Иволга" и ЭП2Д, это тоже новые поезда. В следующем году 100% поездов будут новыми на этих линиях. Это тоже большой технологический прорыв», - подчеркнул мэр Москвы.