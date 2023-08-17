Массовое ДТП произошло на Звенигородской эстакаде в Москве

Движение в районе аварии затруднено Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Звенигородской эстакаде произошла массовая авария: столкнулись четыре машины, в том числе автомобиль каршеринга, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 17 августа.

На месте ДТП работают оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется. Один из автомобилей серьезно поврежден.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено. Транспортные средства перекрыли одну из полос. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель «Лада-Гранта» проехал на красный сигнал светофора и врезался в KIA. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.