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НовостиПроисшествия17 августа 2023 16:47

Массовое ДТП произошло на Звенигородской эстакаде в Москве

На месте аварии работают оперативные службы города
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Движение в районе аварии затруднено

Движение в районе аварии затруднено

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Звенигородской эстакаде произошла массовая авария: столкнулись четыре машины, в том числе автомобиль каршеринга, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 17 августа.

На месте ДТП работают оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется. Один из автомобилей серьезно поврежден.

В Дептрансе добавили, что движение в районе ДТП затруднено. Транспортные средства перекрыли одну из полос. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель «Лада-Гранта» проехал на красный сигнал светофора и врезался в KIA. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.