«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы 18 августа

Москвичей предупредили о грозе 18 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за грозы в пятницу, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Так, в столице предупреждение будет действовать с 16:00 до 21:00 18 августа, а по области – с 11:00 до 21:00 18 августа. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. После девяти часов вечера оповещение о погоде в регионе не требуется.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности.

Ранее KP.RU писал, что в Москве купальный сезон завершится в предстоящие выходные. К концу недели жара в столичном регионе отступит, столбики термометров опустятся до +20-25 градусов.