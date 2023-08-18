Жара до +32 градусов и гроза ожидаются 18 августа в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 18 августа, в пятницу, прогнозируется жара до 32 градусов и грозы с ураганными порывами ветра, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России. Пройдут кратковременные дожди, вероятность которых сохранится и в ночь на субботу.

Небо окажется затянуто облаками, но периодически будет проясняться.Ветер северо-западный и северный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы скорость порывов увеличится до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, а к ночи увеличится еще на единицу — такие значения превышают норму.

Ночью температура снизится до 16-18 градусов. В отдельных районах столицы пройдут кратковременные дожди. Направление ветра сменится на северное и восточное, сильные порывы прекратятся вместе с грозой.

Как сообщал KP.RU ранее, «желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы 18 августа.