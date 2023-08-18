Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на 3 московских набережных из-за жалоб Фото: Департамент транспорта Москвы

Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на трех московских набережных из-за жалоб москвичей на многочисленные нарушения ПДД. Дополнительная работа на Пресненской, Бережковской и Краснопресненской набережных помогут повысить безопасность на этих участках, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Среди нарушений, о которых часто сообщают случайные прохожие, оказалась неправильная парковка. Водители бросают транспорт под запрещающими знаками или на тротуарах. Это мешает пешеходам и провоцирует аварийные ситуации. Контроль поможет повысить безопасность пешеходов и автомобилистов, а также сократит количество пробок.

Ранее KP.RU рассказывал, что более 500 люксовых авто эвакуировали с велодорожек в Москве с начала 2023 года. Чаще всего нарушали правила парковки владельцы Mercedes и Lamborghini. Также были наказаны 25 водителей Lexus, 19 — Range Rover и 15 — Porsche.