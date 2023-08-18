Выпуск пластиковой тары нарастил в 2,2 раза резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил о росте производства в компании по выпуску пластиковой тары «Легопласт»-резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«По сравнению с результатами первого квартала 2023 года предприятие во втором квартале увеличило объемы производства более чем в два раза – на 122%», - отметил глава ведомства.

По его словам, этого удалось добиться за счёт пополнения списка продукции компании новинками - ящиками и контейнерами, для которых доступно индивидуальное брендирование. Сразу же этими изделиями заинтересовались по всей стране - различные производители, логистические, фармацевтические и другие компании. Все это и дополнительные большие проекты обеспечили столичному предприятию масштабирование производства.

«В реальных цифрах объем вырос с тысячи единиц продукции в первом квартале года до 2,2 тысячи во втором», - пояснил Овчинский.

Толчком к этому послужило применение компанией нового оборудования и автоматизированных систем, уточнил глава ведомства. Активно внедряются на предприятии в том числе инновации - максимально включаются в производство вторичные ресурсы, снижается вредное воздействие на экологию, используются принципы ESG-трансформации производства.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что благодаря своим мощностям предприятие может ежегодно выпускать более 400 тысяч единиц продукции.

«Клиентоориентированность в производстве, которая заметно возросла после того, как компания начала реализацию ряда крупных проектов, сочетается со льготами, которые ОЭЗ «Технополис Москва» предоставляет резидентам», - подчеркнул глава ОЭЗ.

Создаваемая компанией пластиковая тара годится практически для всего - не только для продуктов питания, но даже для химии. Преимущество инновационных пластиковых паллет заключается в их улучшенной геометрии. А на конструкцию изделия выдан патент. При этом компания ведет разработку новинок под конкретные нужды разных предприятий.

Резидент налаживает промышленную кооперацию и партнерство с другими компаниями внутри столичной ОЭЗ. Например, своими изделиями производитель обеспечил компании ТЗМОИ, «Велфарм М», «Иннотех» и другие. Для компании «Лассард», действующей на территории ОЭЗ, была выпущена партия паллетов в фирменном цвете компании-заказчика.