32-летнего мужчину задержали за покушение на убийство на севере Москвы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержан мужчина, которого подозревают в покушении на убийство на севере Москвы. На улице Софьи Ковалевской он ударил ножом в грудь 34-летнего прохожего. Сейчас пострадавший находится в больнице, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Инцидент произошел 17 августа 2023 года. На мужчину 32-летний подозреваемый напал из-за внезапно возникшей личной неприязни. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили ряд судебных экспертиз. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в квартире в Зеленограде обнаружили труп 50-летнего мужчину с ножевыми. Ему нанесли более 20 ударов. Позже задержали подозреваемого — им оказался знакомый погибшего.