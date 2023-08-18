На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представлены разработки московских производителей

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В конгрессно-выставочном центре «Патриот» продолжается Международный военно-технический форум «Армия-2023». В этом году его участниками стали свыше 250 промышленных компаний из Москвы. Представленная ими продукция рассчитана для гражданского и военного использования, а также есть изделия двойного назначения. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в основном столичные разработки демонстрируются на объединенных экспозициях профильных министерств и ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России - Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и других. Например, новейшие многофункциональные комплексы с БПЛА двух типов - мультиротор и «летающее крыло» - показывает АО «НПЦАП», разрабатывающее системы управления для ракетно-космической отрасли.

«Оба изделия обеспечивают проведение фото- и видеоразведки в дневном и ночном режимах на дистанциях до 10 и 60 километров, соответственно», – пояснил глава ведомства.

Среди московских новинок на форуме можно увидеть и высокотехнологичные медицинские изделия. Перечислим некоторые из них. Для остановки кровотечения из открытой раны биомедицинским холдингом Evers Group Rus созданы индивидуальные перевязочные пакеты и антимикробное гемостатическое средство «Биогем». В числе разработок инновационно-технологической компании «Эндопринт» - манжета, с помощью которой можно замещать фрагменты крупных костей конечностей, а также антидислокационный имплантат височно-нижнечелюстного сустава и комплект для частичного эндопротезирования плечевого сустава. Изделия производят из медицинского титанового порошка. При этом учитываются индивидуальные анатомические особенности пациента.

На форуме своими достижениями удивляют посетителей десять компаний – резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Они показывают универсальный модульный радиолокатор, сканирующий микроскоп, наркозно-дыхательные аппараты и ИВЛ, портативный сканер и другую продукцию. Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, эти изделия можно применять практически везде - в условиях полевой медицины и стационарах, а также в оптических и лазерных приборах.

«Продукция наших компаний отличается эргономичной конструкцией, простотой в использовании и высокой эффективностью работы», – подчеркнул Дегтев.