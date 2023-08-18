Сергунина: На площадке МУФ в «Зарядье» состоится первый Международный форум инноваций БРИКС

Фото: пресс-служба Мостуризма

Московский урбанистический форум (МУФ) станет местом проведения Международного форума инноваций БРИКС. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с 27 по 29 августа порядка трех тысяч гостей форума соберутся в концертном зале «Зарядье». В их числе - мэры городов, руководители министерств и ведомств из стран БРИКС, среди которых Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика, а также Азии и Ближнего Востока. Всего приглашены представители более чем 30 стран. В форуме участвуют и эксперты из институтов развития и технологических компаний.

«Российская столица примет первый Международный форум инноваций БРИКС. Его центральной темой станет концепция облачного города — участники обсудят, как современные технологии помогают повышать качество жизни и создавать комфортную цифровую среду в мегаполисе. Москва не первый год развивает инновации и ИТ-инфраструктуру, внедряя лучшие практики в самых разных сферах — от экономики и медицины до транспорта и оказания госуслуг», — рассказала Наталья Сергунина.

В деловой программе 27 августа посвятят обсуждению актуальных запросов жителей мегаполисов, 28 августа - экономике, 29 августа - общей теме «Город». Эксперты поговорят о развитии технологического бизнеса, новых электронных сервисах, цифровой трансформации городов.

На форуме озвучат рейтинг 100 крупнейших городов мира по уровню технологического и пространственного развития. Его подготовил Исследовательский институт городских инноваций Гуанчжоу (Guangzhou Institute for Urban Innovation) в партнерстве с научными организациями из Южно-Африканской Республики, Индии и Бразилии.

Еще пройдет выставка достижений компаний. На экспозиции будут представлены такие направления, как электроэнергетика, системы безопасности, робототехника и медицина.