Что произошло за день 18 августа 2023 года в Москве

В Москве неизвестные подожгли балкон следователя МВД по делу Михаила Ефремова Фото: Евгения ГУСЕВА

Неизвестные подожгли в Москве балкон бывшего следователя МВД Алексея Мишурова, который занимался расследованием ДТП, по которому осудили актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет.

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