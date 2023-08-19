Синоптик Шувалов предупредил о похолодании с 22 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился прогнозом погоды в Москве на следующую неделю. Уже в понедельник температура воздуха снизится до 21-23 градусов. А во вторник термометры будут показывать и вовсе всего +17-19. При этом, всю неделю ожидают дожди.

Уже в начале следующей недели Москва начнет прощаться с летом.

— Со вторника Москва попадает во фронтальную зону со стороны холода и до четверга включительно каждодневный дождь и днем всего 17-19 тепла, — поделился метеоролог.

Однако к выходным сохраняется вероятность прекращения дождей. При этом погода останется прохладной, подчеркнул Шувалов.

Ранее KP.RU рассказывал, что уже 21 августа завершится текущий купальный сезон в столице. Со вторника температура воды в московских акваториях опустится до 18 градусов и ниже.