Сергунина рассказала о программе ко Дню флага России в парках Москвы

Фото: Пресс-служба Мосгорпарка

День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. В честь этого события москвичи и туристы могут поучаствовать в патриотической и познавательной программе в городских парках.

«На 19 площадках пройдут спектакли, концерты, творческие занятия и другие программы. Например, на мастер-классе в парке “Дубки” участники сделают своими руками сувенир на память. А в саду имени Баумана для всех желающих проведут лекцию по истории российской геральдики», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

- в саду «Эрмитаж» с 14.00 до 16.00 - постановка для детей с рассказом об истории российского триколора, мастер-класс по «строительству» корабликов и мини-регата с созданными моделями;

- в саду имени Баумана на сцене «Ракушка», в 20.30 - лекция «Как читать флаги и гербы». Участникам нужно заранее зарегистрироваться;

- в парке «Дубки» на центральной площади с 12.00 до 14.00 - танцевальные номера и творческие занятия по плетению браслетов в цветах триколора. Гостям будут раздавать бело-сине-красные ленточки. Их также смогут получить посетители других парков, например, парка Дружбы, «Северное Тушино», зон отдыха «Левобережье» и «Покровский берег»;

- в парке «Красная Пресня» на главной сцене с 15.00 до 19.00 - концерт с песнями Победы и патриотическими стихотворениями;

- в парке «Фили» с 16.00 до 17.30 - выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ. В программе - попурри на темы песен о Москве, марши, вальсы, русские народные песни.

Кроме того, столичные артисты дадут концерты в «Кузьминках», Гончаровском и Таганском парках, в ландшафтном парке «Митино» и в парке «Ангарские пруды».