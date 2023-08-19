На Строгинском шоссе в Москве задерживаются трамваи 10, 15, 21 и 30 Фото: Алиса ТИТКО

На Строгинском шоссе в районе остановки «Улица Исаковского, 33» по техническим причинам задерживаются трамваи 10, 15, 21 и 30. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Информация о задержке появилась в 12:29 в субботу, 19 августа. Маршруты указанных выше трамваев временно изменили. О возвращении к штатному расписанию сообщат позднее.

Вместо трамваев запускали автобусы: они ходили от остановки «Метро Щукинская» до остановки «Таллинская улица» и «Улица Кулакова».

Пассажиров общественного транспорта просят быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

В 13:53 дорожное ведомство сообщило, что движение трамваев на Строгинском шоссе восстановили.