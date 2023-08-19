Ликсутов: В московском метро пассажирам раздали 10 тысяч яблок

Фото: предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

К Яблочному Спасу на 25 стойках «Живое общение» в московском метро пассажиров угощали яблоками. Вкусный презент выдавали в индивидуальной упаковке.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что метро Москвы стремится преподнести пассажирам сюрпризы, чтобы продлить и подкрепить праздничное настроение.

10 тысяч яблок раздали на станциях «Комсомольская», «Черкизовская», «Павелецкая», «Славянский бульвар» и других.

Фото: предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

— К праздникам Московский метрополитен готовит различные мероприятия и подарки для пассажиров. В честь Яблочного Спаса на 25 стойках «Живое общение» в метро раздали пассажирам 10 тысяч свежих яблок в индивидуальной упаковке. По поручению Мэра Москвы мы делаем поездки в городском транспорте максимально комфортными и приятными, — сообщил Максим Ликсутов.

Яблочный Спас также называют Вторым. Первый — Медовый, отмечали на прошлой неделе, а через неделю будет Третий — Ореховый. В народно-аграрном календаре Яблочный Спас связан со сбором урожая этих плодов. Православная Церковь отмечает в этот день Преображение Господне.