Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2023 12:06

Напавшим на журналистов в Москве мужчин заключили под стражу

Их обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности
Мила ГЕНЬ
Напавшим на журналистов мужчин заключили под стражу

Напавшим на журналистов мужчин заключили под стражу

Фото: Следственный комитет России

По ходатайству следствия двум мужчинам, которых обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрали меру пресечения. Их отправили под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

Напомним, 17 августа 2023 года съемочная группа ВГТРК приехала к дому по улице Касимовской. Журналисты отрабатывали редакционное задание и посетили квартиру, в которой предположительно проживали так называемые «профессиональные соседи» — люди, выкупающие долю жилья и вынуждающие других собственников продать свои за бесценок.

Двое мужчин встретили репортеров нерадушно — они напали на них и применили физическую силу. Позднее злоумышленников задержали. Теперь они стали фигурантами уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, писал KP.RU.