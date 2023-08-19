Напавшим на журналистов в Москве мужчин заключили под стражу

Напавшим на журналистов мужчин заключили под стражу Фото: Следственный комитет России

По ходатайству следствия двум мужчинам, которых обвиняют в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрали меру пресечения. Их отправили под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

Напомним, 17 августа 2023 года съемочная группа ВГТРК приехала к дому по улице Касимовской. Журналисты отрабатывали редакционное задание и посетили квартиру, в которой предположительно проживали так называемые «профессиональные соседи» — люди, выкупающие долю жилья и вынуждающие других собственников продать свои за бесценок.

Двое мужчин встретили репортеров нерадушно — они напали на них и применили физическую силу. Позднее злоумышленников задержали. Теперь они стали фигурантами уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, писал KP.RU.