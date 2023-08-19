Терапевт Тимощенко предупредила о риске ботулизма при поедании домашних консерв Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко предупредила об опасностях домашней консервации. Так, часто заготовки в банках могут быть причиной отравлений, а также известно много случаев заражением ботулизмом при их употреблении. Об этом врач рассказала изданию «Подмосковье сегодня»

Особую опасность таят грибные консервы. Люди часто подхватывают отравление, летальный исход при котором повышен, из-за того, что используют условно-съедобные или несъедобные грибы.

— Опасность отравления появляется и при длительном хранении консервов в неподходящих условиях, например в тепле или в открытом виде в холодильнике, — добавила Тимощенко.

Также употребление самодельных консервов также чревато развитием ботулизма, поражающего нервную систему. О связи этого заболевания с домашними заготовками известно уже давно. Ботулотоксин может выделяться не только из овощей, но и из мяса, рыбы и грибов.

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