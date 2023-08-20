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НовостиОбщество20 августа 2023 5:28

МЧС распространило предупреждение о ливне с грозой и градом в Москве 20 августа

При грозе ожидается усиление ветра до 12-17 м/с
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве ожидается сильный дождь

В Москве ожидается сильный дождь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве до конца суток, 20 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В отдельных районах прогремят грозы, возможен град. При непогоде порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду, предупредили в столичном главке МЧС РФ.

Во время ливня горожан просят быть внимательными и осторожными: обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями, не оставлять без присмотра детей.

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили советуют подальше от деревьев. В МЧС напомнили: во время грозы возрастает риск попадания в ДТП.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в воскресенье ожидается дождь с грозой и градом. Днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов.