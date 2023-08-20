Аэропорты Внуково и Домодедово работают штатно после инцидента с БПЛА

Аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили штатную работу после инцидента с беспилотников. Рано утром в воскресенье столичные авиагавани временно не принимали рейсы, сообщили в официальном телеграм-канале Росавиации.

«В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», - говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что утром 20 августа шесть рейсов перенаправили в запасные аэропорты: три из них – в Шереметьево, два – в Нижний Новгород и один - в Санкт-Петербург. После отмены ограничений пассажиров доставили в аэропорты назначения.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Собянин сообщил о пресечении попытки пролета над Москвой БПЛА. Дрон уничтожили на южном направлении. Глава города поблагодарил военные за работу. Информация о пострадавших не поступала.

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