Дождь с грозой и до +26 градусов ожидаются в Москве 20 августа

При грозе порывы ветра будут достигать 15 м/с Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в воскресенье, 20 августа, прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь – местами сильный, прогремят грозы, возможен град. Днем столбики термометров покажут плюс 24-26 градусов тепла, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В городе будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на понедельник в столице сохранится пасмурная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный 3- 8 м/c. Температура воздуха опустится до плюс 14-16 градусов. Днем 21 августа в Москве вновь будет сыро и прохладно. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве. Горожан просят быть внимательными в непогоду.