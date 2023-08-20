Врач Тяжельников назвал лень защитной реакцией психики

Всемирный день лени отмечается 20 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Депздраве Москвы рассказали о причинах появления лени и способах борьбы с ней. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи Андрея Тяжельникова, лень может быть как защитной функцией психики, так и следствием усталости или психологических проблем, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что на уровень энергии и настроения человека влияют и другие факторы. Например, изменение длительности светового дня, аллергии. Врач также предупредил о так называемой «тепловой лени», которая появляется в жаркую погоду.

Для того, чтобы побороть лень достаточно регулярно заниматься спортом, правильно питаться и соблюдать режим сна. Тяжельников также посоветовал отказаться от вредных привычек: алкоголь, курение также отнимают много энергии у человека.

Всемирный день лени отмечается 20 августа.

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