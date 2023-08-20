Собянин: Пресечена попытка пролета БПЛА с юга к Москве

Беспилотный летательный аппарат уничтожен силами ПВО при подлете к Москве. Фото: REUTERS

В ночь на 20 августа силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с юга в сторону столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена», – написал Сергей Собянин.

Глава города также поблагодарил военных за их работу.

Ранее еще одна попытка пролета беспилотника была предпринята ночью 18 августа. Силы ПВО при попытке пролёта в Москву уничтожили беспилотник, обломки которого упали в зоне «Экспоцентра», в районе Красной Пресни. Значимых разрушений зданию они не нанесли, пострадавших не было. Как сообщили в экстренных службах города, после уничтожения беспилотного летательного аппарата в одном из павильонов Экспоцентра, стоящего на набережной возле «Москва-сити», частично обрушилась наружная стена. В Минобороны ответственность за попытку теракта возложили на Украину.

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