Синоптик Леус: дожди покинули Москву всего на 3-4 часа

Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток Фото: Мария ЛЕНЦ

Дожди покинули Москву, но ненадолго: комфортная, солнечная погода сохранится в городе всего на три-четыре часа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале «Погода от шефа».

«Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток. У москвичей есть как минимум 3-4 часа хорошей погоды, до подхода следующих очагов», - написал синоптик.

Ранее KP.RU писал, что в Москве в воскресенье 20 августа ожидаются дождь с грозой и градом. Во время непогоды порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за ливня в столичном регионе. Горожан просят быть внимательными и осторожными, обходить шаткие конструкции и не укрываться от дождя под деревьями.