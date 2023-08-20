Тишковец: понедельник станет последним теплым днем перед похолоданием в Москве

В Москве за неделю выпадет до 42 мм осадков, то есть почти половина месячной нормы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве понедельник, 21 августа, станет последним теплым и солнечным днем перед похолоданием. Со вторника в столицу вернулся ливни, а температура воздуха опустится ниже плюс 20 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца.

«Август, который обеспечил жителей Русской равнины по-летнему жаркой и засушливой погодой, начинает выдыхаться, и атмосфера станет готовиться к смене климатических сезонов», - отметили синоптики.

В понедельник москвичей ждет солнечная погода, столбики термометров покажут плюс 20-25 градусов. Однако во вторник, 22 августа, погода резко изменится: из-за пересечения атмосферного фронта в столице заметно похолодает, ожидаются дожди. Лить будет всю неделю – выпадет около 42 мм нормы осадков, то есть почти половина месячной нормы. Днем температура воздуха составит плюс 2-17 градусов, ночью – от 6-11 градусов.

Ранее KP.RU писал, что МЧС предупредило о ливне с грозой и градом в Москве 20 августа. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.