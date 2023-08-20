Для жителей района Бирюлево Восточное инвестор построит семейный досуговый центр

На юге столицы появится семейный досуговый комплекс «Царицынский». Его возведет инвестор в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, для этого город выделил два земельных участка на 6-й Радиальной улице. Их общая площадь 0,3 гектара.

«Площадь объекта превысит 5,3 тысячи квадратных метров, - отметил заммэра. - В новом комплексе разместят объекты розничной торговли и услуг».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что инвестор получил землю без торгов в аренду на пять лет.

«За это время инвестор должен будет построить семейный досуговый центр», – пояснил Гаман.

Напомним, благодаря МаИП в столице развивается инфраструктура, появляются дополнительные рабочие места и растут вложения в экономику города. Обычно участки под такие проекты выделяются без торгов. МаИП позволяет возводить производства, инновационные предприятия, спорткомплексы, социальные и транспортные сооружения. При строительстве в Москве учитывается комплексность и сбалансированность будущих кварталов. Город развивается масштабно при появлении новых домов, метро и дорог, параллельно оказывая влияние на удовлетворение потребностей жителей. Создаваемая городская среда нацелена на человека. Проектирование столицы ведется с прицелом на будущее и заботой о тех, кто станет жить в городе в следующие десятилетия. Новостройки, дополнительные автомагистрали и станции метро - все это послужит еще долгие годы многим и многим горожанам.