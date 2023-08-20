Тишковец: до 15 мм осадков выпадет в Москве 20 августа

Очередная порция дождевых туч направляется на столицу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве после полудня пойдет дождь, местами выпадет до 15 мм осадков, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале «Часовой погоды».

«Очередная порция дождевых туч пересекает северо-западные границы Подмосковья и направляется на столицу», - отметил синоптик.

Метеоролог добавил, что минувшей ночью в столице, на метеостанции ВДНХ, выпало 4 мм осадков. В Подмосковье прошли более интенсивные дожди: в Михнево пролилось 21 мм осадков, в Домодедово - 16 мм, Дмитрове – 13 мм, Внуково – 9 мм.

Ранее KP.RU писал, что понедельник в Москве станет последним теплым и солнечным днем лета. С 22 августа в столицу придет похолодание: столбики термометров опустятся ниже плюс 20 градусов. Ожидаются холодные ливни с грозой. Температурный фон будет соответствовать климатической норме сентября.