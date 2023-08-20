Около 350 млн поездок на электробусах совершили москвичи за пять лет

Москва – лидер по использованию электротранспорта Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве за пять лет пассажиры совершили 350 миллионов поездок на электробусах, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

В городе работает 91 экологический маршрут, а в парке Мосгортранса находится 1184 инновационных электробуса. Еще 1200 электробусов поступят в парк в 2023-2024 годах.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, Москва – лидер по использованию электротранспорта. Только с начала 2023 года жители столицы совершили свыше 77 млн поездок на этом виде транспорта.

В Москве продолжают открывать новые электробусные парки. Например, в июле 2023 года заработал второй в России Дом для электробусов «Митино», осенью третий электробусный парк запустят в Новокосино.

Ранее KP.RU писал, что 17 августа Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по МЦД-3. Маршрут протянулся на 85 км – от Зеленограда до Раменского.