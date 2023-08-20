Москвичей предупредили о ливне с грозой до конца суток 20 августа

В Москве с 15:00 прогнозируется дождь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Москве в воскресенье, 20 августа, после 15:00 и до конца суток ожидаются дождь, грозами, местами возможен град. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду, предупредили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Жителей столицы просят быть внимательными и острожными в непогоду: обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями, не оставлять без присмотра детей. Автомобилистов призывают не оставлять машины под деревьями.

Ранее KP.RU писал, что МЧС выпустили предупреждение о ливне с грозой в Москве в воскресенье. По словам синоптика Тишковца, в понедельник в столице распогодится – будет тепло, выглянет солнце. Однако во вторник, 22 августа, Москву вновь накроют дожди, а температурный фон будет соответствовать климатический норме сентябре.